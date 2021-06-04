وفاة 6 أطفال وإصابة 25 آخرين في حريق بمؤسسة عقابية في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مصادر مسؤولة في مصر، عن مصرع 6 أطفال، إثر حريق داخل مؤسسة عقابية للأحداث بمنطقة المرج شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن النيابة العامة المصرية تجري تحقيقات في الحادث الذي أسفر أيضا عن إصابة نحو 25 آخرين.

ولم تتضح بعد أسباب الحادث، إذ قالت وسائل إعلام إن التحقيقات الأولية كشفت عن أنه نجم عن ماس كهربائي اشتعل في سخان لإعداد الشاي داخل المؤسسة، مما تسبب في اشتعال النيران في عدد من محتويات العنبر، وأسفر عن مصرع 6 أطفال وإصابة آخرين أعمارهم تتراوح بين 12 سنة إلى 18 سنة.

وبحسب تلك الرواية فإن مشرف المؤسسة ترك الأطفال داخل العنبر، وأغلق عليهم الباب قبل الحريق بدقائق، مما تسبب في مصرع الأطفال، نظرا لعدم تمكنهم من الخروج.

إلا أن تقارير إعلامية أخرى قالت إن الحريق نشب بسبب مشاجرة بين طفلين داخل عنبر في المؤسسة، مما تسبب في حدوث حالة فوضى داخل المكان ونشوب الحريق الذي أفضى إلى وفاة الأطفال.