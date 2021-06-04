عنبر بـ1.5 مليون دولار ينتشل صيادين من الفقر

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ذكر تقرير لمحطة «بي بي سي» المصوَّر، إن 35 صياداً في جنوب اليمن عثروا على حوت يضم في جوفه كنزاً تكفل بانتشالهم من الفقر. وقد عثروا بداخله على عنبر يقدر بقيمة 1.5 مليون دولار.

والعنبر مادة نادرة الوجود عالية القيمة تستخدم في صناعة العطور. «نادانا أحدهم وقال إنه يوجد حوت نافق وقد يحتوي على العنبر»، وما إن اقترب الصيادون على متن قاربهم من الحيوان الميت كانت الرائحة قوية «لكننا شعرنا بأن الحوت يخبئ شيئاً». يقول أحد الصيادين. وقرر هؤلاء جر الحوت إلى الشاطئ وتشريحه ليكتشفوا وجود مادة العنبر بالفعل. ويعلق الصياد المشارك في الصيد الثمين على الاكتشاف بالقول: «رائحته غير مستحبة، لكن المال الذي يساويه كثير». وعبر آخر عن مدى سعادته بالقول: «حين وجدنا العنبر داخل الحوت كان شعوري رائعاً جداً». ويشير آخر إلى أن السعر كان خيالياً.

ويؤكد صياد لفحت شمس البحر وجهه بالسمرة، أنهم لم يتوقعوا بأن يعود عليهم الاكتشاف بمثل هذا المبلغ الهائل من المال الذي تم توزيعه بالتساوي بين الصيادين. وقد تشاركه هؤلاء مع الأشخاص الذين قاموا بالمساعدة وأعطوا منه المحتاجين في القرية. وأشار شاب تغمره السعادة إلى أنه بفضل العنبر تمكنوا من شراء منازل وأنهم سيتزوجون قريباً. في حين لفت آخر إلى أن الأموال ذهبت لمساعدة الفقراء وأن بعض الأشخاص قاموا بإصلاح منازلهم وشراء السيارات والقوارب. ولا يزال الصيادون يمارسون مهنة صيد السمك على الرغم من الثراء، حيث يؤكد أحدهم أنه لا يستطيع العيش بعيداً عن البحر الذي يسري في دمه.

https:/‏/‏www.bbc.com/‏news/‏av/‏world-middle-east-57288265