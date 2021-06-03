ما حكم طباعة الصور على الأكواب؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلِّق بطباعة الصور على الأكواب.

وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن طباعة الصور على الأكواب "المج" جائز شرعاً.

وأضاف ممدوح، خلال مقطع فيديو عبر القناة الرسمية للدار على "يوتيوب"، أن ذلك الحكم في حالة أن موضوع الصورة المطبوعة ليس محرماً.

وتابع، عبر الصفحة الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أن رسم الأشخاص عليه خلاف بين العلماء في قضية رسم ذوات الأرواح"، موضحاً أن المفتى به في دار الإفتاء المصرية مذهب المالكية، وهو الجواز.

واستدرك قائلاً إن الجواز هنا لا يعني رسم ما يخالف الشرع، مؤكداً ضرورة أن يكون المحتوى جيداً ومقبولاً وراقياً مثل الأشجار والمناظر الطبيعية عموماً، والبعد عن الابتذال وما يغضب الله تعالى.