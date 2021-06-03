شاهد.. صور ولقطات لكوكب المريخ

المصدر: وكالات

تواصل "بيرسيفرانس" المركبة الفضائية التابعة لوكالة ناسا، مهامها على سطح كوكب المريخ، حيث تبحث عن علامات على الحياة الميكروبية في الماضي، وتسعى لاستكشاف جيولوجيا الكوكب ومناخه.

وتحتفل المركبة الفضائية "بيرسيفرانس" بمرور 100 يوم شمسي على هبوطها على سطح كوكب المريخ.

مركبة بيرسيفرانس مجهزة بأشعة ليزر مصممة لمساعدتها على جمع البيانات عن جيولوجيا الكوكب، وتم تجهيز المركبة الجوالة أيضا بمجموعة متنوعة من الكاميرات المختلفة.

وخُصص لمركبة بيرسيفرانس تمويلا أوليا للعمل لمدة عام واحد (بزمن المريخ) على الكوكب الأحمر، أي ما يقرب من عامين بتوقيت الأرض.

اليوم الشمسي هو اليوم بزمن المريخ، وهو أطول قليلا من اليوم على الأرض.