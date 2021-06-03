شاهد.. فيلة تعيث فساداً في الصين وتتسبب في خسائر بمليون دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

غادر قطيع يتألف من 15 فيلًا بريا، محمية شيشوانغبانا الطبيعية الوطنية في مقاطعة يونان في الجنوب الأوسط من الصين، وقد بدأ القطيع "مغامرته" مجهولة الأسباب في 16 أبريل الماضي.

واقتحمت هذه الفيلة حظائر الحيوانات أثناء هذه الرحلة، ما سبب خسائر مادية قدّرت قيمتها بمليون دولار.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (سي سي تي في)، إن هذه الحيوانات تسببت بتدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، واستهلكت الإمدادات الموجودة داخل حظيرة وجدتها في طريقها.

وحذرت السلطات الصينية السكان المحليين من خطر التعرض للفيلة.

شاهد.. فيلة تعيث فساداً في الصين وتتسبب في خسائر بمليون دولارhttps://t.co/oTAD8Vm0U0#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/TgVRfjFAWe — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 2, 2021