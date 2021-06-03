شاهد.. حفرة عملاقة تتوسع يومياً تهدد ببلع البيوت

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت حفرة عملاقة آخذة في التوسع شيئاً فشيئاً تثير القلق والرعب في قلوب ساكني إحدى المناطق النائية وسط المكسيك.

ويكبر قطر الحفرة عشرات الأمتار، ويزداد عمقها يومياً، بعد ظهورها في ولاية بويبلا وسط البلاد نهاية الأسبوع الماضي، وفق "يورونيوز".

وقد فوجئت أسرة سانشيز برؤية الحفرة بالقرب من منزلها السبت الماضي، قبل أن يتوسّع قطرها الخميس من 30 متراً الأحد إلى نحو 80 مترا، ما يهدد بابتلاع بيت العائلة برمتة.