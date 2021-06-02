شاهد.. شاب يحرق سيارة فارهة لشواء قطعة لحم

المصدر: وكالات

وثق شاب صيني بمقاطعة هونان تجربة غريبة قام بها باستخدام عادم سيارته الرياضية الفارهة من نوع لامبورجيني، لشواء قطعة من اللحم، في فيديو اجتذب ملايين المشاهدات، حيث قام بتوجيه سيخ من اللحم أمام عادم السيارة شديد السخونة، وذلك بالضغط على البترول في للمركبة وهي في حالة وقوف.

وأسفرت محاولة الشاب عن انفجار في خزان تبريد المحرك مع عدم وجود وسيلة لتبريد المحرك، بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة، والناجم عن الضغط على الوقود دون حركة، والذي كلفه أكثر من 500 ألف يوان أي بما يعادل 79 ألف دولار أمريكي، وفقا لموقع أوديتي سنترال.

ومع ذلك، لم يبد أن صاحب السيارة وأصدقاءه مستاؤون في الفيديو، حيث يمكن رؤيتهم يبتسمون ويضحكون وهم يكافحون لدفع السيارة إلى شاحنة سحب.

وقوبل الفيديو بهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، حيث وصف كثيرون ما قام به الشاب بإهدار ثروة يحلم كثير من الصينيين بالحصول عليها، بينما قال آخرون إن التصرف يعكس عدم المبالاة من جانب الأثرياء الشباب إزاء مقتنياتهم.