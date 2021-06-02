فنان إيطالي يبيع منحوتة غير مرئية بأكثر من 18 ألف دولار

المصدر: إعداد: فاتن صبح

"يو سونو" منحوتة غير مادية أو غير موجودة فعلياً لكن "مبدعها" الفنان الإيطالي سلفاتور غاراو تمكن من بيعها مقابل 18،300 دولار. وكان غاراو قد طرح منحوتته غير المرئية في المزاد بسعر مبدئي يتراوح بين 6000 و9000 يورو، وفقاً لموقع "نيوزويك". ولن يحصل شاري المنحوتة على شيء سوى شهادة أصالة موقعة ومصادقة من قبل غاراو.

وبالرغم من أن الفنان البالغ من العمر 67 عاماً تلقى الكثير من الانتقادات على عملية البيع، إلا أنه يجادل بأن عمله ليس لا شيء بل "فراغاً". ويقول: "ليس الفراغ أكثر من فضاء مملوء بالطاقة وحتى حين نفرغه ولا يتبقى شيء، فإن اللاشيء له زنة ما، كما يقول مبدأ الريبة لهايزنبرغ، وبالتالي فإن لديها طاقة تكدست وتحولت إلى ذرات أي إلينا نحن."

وأشارت مواقع إيطالية بأنه وتنفيذاً لتعليمات غاراو، لا بد أن تعرض المنحوتة في منزل خاص لا يعيقها شيء في مساحة تمتد خمسة أقدام طولاً ومثلها عرضاً، دون أن تستدعي أي إضاءة خاصة أو ظروف مناخية معينة بسبب عدم وجودها. ومع أنها "المنحوتة" غير المادية الأولى من نوعها التي يبيعها غاراو، فإنها ليست الأولى التي "يبتكر".

وقد استعرض الشهر الماضي منحوتة مماثلة بعنوان "بوذا متأملاً" في ميلانو، بالقرب من مدخل "غاليري ديتاليا". ونشر مقطع فيديو لـ"التمثال" على صفحته على انستغرام حيث تظهر بقعة محاطة بلاصق تدل على موقع المنحوتة قائلاً: "إنه موجود وسيبقى في هذه المساحة للأبد."