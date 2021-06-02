شاهد.. طائرة "درون" تلتقط فيديو مذهل لبركان ثائر قبل أن تحترق

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

حلقت طائرة بدون طيار "درون" لمسافة سبعة كيلومترات لالتقاط فيديو مذهل أثناء انفجار بركان Fagradalsfjall الذي قذف الحمم البركانية في جنوب غرب أيسلندا يوم الجمعة 19 مارس من هذا العام.

البركان الخامد بالقرب من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، اندلع لأول مرة منذ قرون بعد سلسلة من الزلازل الصغيرة في المنطقة.

شوهدت الحمم تتدفق أسفل البركان في مجريين مما تسبب في وهج أحمر يمكن رؤيته على بعد 20 ميلاً، وفق "آي تي في نيوز".

والتقط المصور بيورن شتاينبيك لقطات مذهلة بطائرة بدون طيار، تتبعت تدفق البركان إلى فوهة البركان التي تقذف الحمم البركانية.

فوجئ علماء البراكين بالثوران، الذي يعتبر الأول في المنطقة منذ ما يقرب من 800 عام - وجاء ثوران البركان بعدما هدأت الزلازل اليومية التي كانت تحدث خلال الأسابيع الثلاثة التي سبقت الثوران.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن المنطقة تعرضت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لنحو 50 ألف زلزال صغير، عشرات منها بقوة 4 درجات أو أقوى.

من غير المحتمل أن يتسبب البركان في حدوث اضطراب واسع النطاق مثل الذي تسبب فيه بركان Eyjafjallajokull في عام 2010 والذي تسبب في تكوين سحابة رماد كبيرة لدرجة أن الرحلات الجوية في أوروبا وأمريكا الشمالية توقفت عن العمل وتقطعت السبل بملايين الركاب.