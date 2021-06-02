نجاة مواطن روسي من الموت بعد معركة مع دب

المصدر: دبي - علي الزكري

نجا مواطن روسي من سكان سخالين من الموت بعدما خاض معركة قتالية مع دب، حسبما أكدت وزارة الغابات والصيد في منطقة سخالين الروسية.

ونقلت صحيفة " موسكوفسكي كومسموليتس" عن الوزارة قولها إن الحادث وقع بالقرب من نهر في المنطقة وأن خبراء الصيد يقيمون الوضع في مكان الحادث.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن الرجل توجه في الصباح الباكر إلى النهر لتفقد شبكة الصيد، فانقض عليه الدب.

من جانبها قالت صحيفة " روسكايا جازيتا" إن الدب هجم على الرجل وبدأ في إزالة فروة الرأس ، وعض يديه وقدميه،لكن الرجل اتخذ القرار الصحيح وتوقف عن الحركة متظاهرا بأنه ميت، فهدأ الدب وغادر .

وبحسب الوزارة يتم التعامل مع حالة الرجل على أنها حالة مرضية حرجة ، رغم أن الرجل وصل إلى المركز الطبي بنفسه وطلب المساعدة.