السعودية.. اجتماع عاجل لمكافحة انتشار الكلاب بالأحساء

المصدر: البيان الإلكتروني

دعا رئيس المجلس البلدي في الأحساء بالمملكة العربية السعودية، إمام وخطيب جامع في الهفوف الدكتور أحمد البوعلي، المسؤولين في جمعية الرفق بالحيوان إلى اجتماع عاجل مع المجلس وأمانة الأحساء، للإسهام في إيجاد الحلول، والمزيد من التعاون في موجهة مشكلة الكلاب الضالة.

جاءت هذه الدعوة بسبب تكرار مآسي هجوم الكلاب الضالة على الأطفال، والتي كانت آخرها افتراس 10 كلاب ضالة لطفل حتى وفاته، أول أمس، ومضايقة ممارسي رياضة المشي في المضامير والميادين العامة وفي المواقع الزراعية، والمواقع غير المأهولة بالمساكن، ومضايقة عمال النظافة.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن البوعلي قوله : " انتشرت في الآونة الأخيرة الكلاب الضالة بشكل واضح في بعض شوارع الأحساء، والعقير، مما تسبب في حالات ذعر للأهالي، خصوصا الأطفال، إذ أصبحت تشكل لهم مصدر إزعاج وخوف، وهذا منظر غير حضاري، ويشكل خطرًا على الأهالي؛ لما تحمله هذه الحيوانات من الفيروسات المسببة للأمراض، وبعضها مسعورة، وتهاجم الأطفال والكبار، وتصيبهم بأمراض خطيرة، مطالباً الجهاز التنفيذي في أمانة الأحساء بتكثيف المتابعة والقضاء على الظاهرة بشكل سريع وفق المعطيات الشرعية والقانونية".

وأوضح أنه مع إيقاف استخدام الطعوم السامة في مكافحة الكلاب الضالة، أصبح مكافحتها أمرا ضروريا، مع تثقيف المجتمع وتوعيتهم في الحرص على أسرهم في الرحلات البحرية والزراعية والبرية، لافتاً إلى أنه في السابق، كانت تعمل حملات من الأمانة في بداية فصلي الربيع والخريف، وهي أوقات التكاثر، واختفت تلك الحوادث، وحالياً اختلف الأمر، واصطيادها بات صعبا جداً بالرغم من وجود مصائد عديدة، وتزداد الكلاب الضالة في الأحياء والمناطق الطرفية، التي ترتادها كلاب ضالة.

اقرأ أيضا

المأساة تتكرر.. كلاب ضالة تنهش جسد فتى سعودي وتودي بحياته