(فيديو) براءة وعفوية.. طفلة صغيرة توزع القبلات على الأحصنة

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة صغيرة تقوم بالترحيب بمجموعة من الأحصنة في إسطبل خاص بطريقة طريفة، حيث قدمت لهم قبلات جميلة عبّرت من خلالها عن سعادتها بها.

وأظهر الفيديو عدم خوف الطفلة من هذه الخيول، بل اقتربت منها بطريقة سلسلة وأعطت كل واحد منها حقه من القبلات الرائعة.

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بمقطع الفيديو من خلال التعليقات المحفزة والحماسية والمندهشة من تصرف الطفلة الصغيرة وطريقة ترحيبها بهذه الخيول.