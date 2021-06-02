وسم متحورات «كورونا» بأحرف الأبجدية الإغريقية

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

اختارت منظمة الصحة العالمية العودة إلى الإغريق في إطلاق التسميات على متحورات كورونا. أربعة متحورات مثيرة للاهتمام بكنت وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند، سيتم منحها اليوم، تسميات «ألفا» و«بيتا» و«غاما» و«دلتا» على التوالي، وذلك بحسب ترتيب اكتشافها. أما أية متحورات أخرى قد تظهر فستتبع السياق عينه من التسميات بأحرف الأبجدية الإغريقية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من المداولات مع الخبراء حول مجموعة من الاحتمالات الأخرى التي تضمنت آلهة الإغريق بحسب ما لفت المتخصص في علم الجراثيم المشارك في المحادثات مارك بالين.

وفي حين أكدت المنظمة أن التسميات لا تشكل بديلاً للأسماء العلمية الحالية بما في ذلك الأبجدية اللاتينية والنقاط، التي تكشف عن معلومات علمية مهمة وستظل تستخدم في البحث، أشار بيان متصل إلى أنه يصعب في ظل هذا الواقع لفظها وتذكرها، وتكون غالباً عرضة للإبلاغ الخاطئ بما يدفع الناس لتسمية المتحورات باسم الأماكن حيث ظهرت.