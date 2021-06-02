يعثر على منبّه بصوت أمه بعد 23 عاماً

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

عثر بريطاني في كراج منزله في هامبشاير، على منبه ساعة قديم، يحوي تسجيلاً بصوت والدته الراحلة تدعوه فيه للاستيقاظ من الفراش، وذلك بعد 23 عاماً من فقدانه.

وكانت الأم التي توفيت في عام 2006، قد أرسلته لابنها بمناسبة انتقاله إلى الجامعة، وهو التسجيل الوحيد لصوتها الذي يحتفظ به، وقد تمكن أطفاله، وأعمارهم بين 9 و11 عاماً، من الاستماع إلى صوت جدتهم المتوفاة للمرة الأولى.

وعلى أثر اكتشاف الساعة المنبه، غرد إد موريش البالغ 41 عاماً، قائلاً: «عندما ذهبت إلى الجامعة في عام 1998، أعطتني والدتي منبه الساعة فيه تسجيل يعمل كمنبه، فطلبت منها تسجيل صوتها، لقد وجدته للتوّ ولا يزال يعمل». وفي التسجيل، يمكن سماع صوت والدته كريستين موريس وهي تصرخ «انهض يا إدوارد». وأضاف المنتج الصوتي والكوميدي في تغريدته: «من الرائع أن يجري تذكيري بصوتها، ولقد ضحكت بالطبع».

وقال موريش إنه استخدم المنبه طول فترة وجوده في معهد العلوم والتكنولوجيا بجامعة مانشستر، مؤكداً: «لا شيء يرغمك على الاستيقاظ مثل والدتك».

وبعد مشاهدة مقطع الفيديو على «تويتر»، رد مخترع ساعة المنبه، توم لوتون، قائلاً: يا إلهي هذا رائع، كان المنبه أول اختراع لي باسم «وايك يو». أنا متحمس جداً لسماع قصتك وآمل أن تكون بخير.