خردة فضاء تثقب ذراع محطة الفضاء الدولية

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

ضرر واضح أحدثته خردة فضاء للذراع الروبوتية المتصلة بمحطة الفضاء الدولية، حيث تعرض جزء صغير من الذراع والغطاء الحراري لنظام المناولة عن بُعد لمحطة الفضاء (كندارم 2). وكانت محطة الفضاء الكندية، وفقاً لما أورده منشور مدونة تابع لها، قد لاحظت وجود الضرر للمرة الأولى «أثناء جولة تفقدية روتينية» في 12 مايو الماضي.

وذكر موقع «ديلي ميل» أنه برغم الضرر الحاصل، لا تزال الذراع الروبوتية تعمل. وقد أشارت نتائج التحليلات الجارية على أنه بالرغم من التأثير الواقع فإن أداء الذراع لم تتأثر بالضربة.