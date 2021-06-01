أب يعاقب ابنه بدهن جسده بالعسل وتركه للنحل

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت مباحث القليوبية القبض على سائق في شبين القناطر لاتهامه بتعذيب نجله «7 سنوات» بدهن جسده بالعسل وتركة للنحل والحشرات للتغذية عليه ولدغه.

احيل المتهم للنيابة فأمرت بعرض الطفل على الطب الشرعي لبيان الإصابات التي به وملابساتها وكلفت مباحث شبين القناطر بإعداد التحريات حول الواقعة والتحفظ على تليفون الأم الذي صورت به الواقعة لفحصه.

البداية بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» في القليوبية صورة تظهر طفلا يرقد على بطنه ومقيدا بحبل وخشبة من الخلف وصاحب الصورة نشر استغاثة لأم الطفل التي قالت فيها: رسالة من أم في القليوبية.. أب يعامل ابنه بعنف شديد ولا أستطيع أن أعمل أي شيء يهددني بتشويه سمعتي أرجوكم المساعدة والحماية منه، هي طريقة عقابه معنا أنا وابني كده يضربه ضربا شديدا ويربطه بشدة ثم يرميه فوق السطح ويدهن جسده بالعسل الأسود كي يأكل النحل والحشرات جسمه باللدغ هذا الطفل عمره 6 سنوات ونصف أرجو المساعدة.

وتبين من التحريات أن الأم قالت في محضر الشرطة إن الواقعة حدثت يوم 25 مايو حيث فوجئت أثناء عودة الأب من عمله كسائق توك توك وتباع على سيارة نقل بقيام أحد الجيران بإخباره أن نجله قفز على سطح منزلهم للسرقة وهو ما استفز الأب وقام بتوثيق الطفل وسكب العسل عليه وتركه على السطح لمدة ساعة وبعدها أطلق سراحه.