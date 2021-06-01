حدائق بحرية حجمها ضعفي مساحة الحيد المرجاني العظيم

المصدر: إعداد: فان صبح

منطقتان بحريتان محميتان جديدتان تعتزم حكومة أستراليا إنشاءهما فتغطيان مساحة من المحيط تبلغ ضعفي حجم المنتزه البحري للحيد المرجاني العظيم. وأشار موقع «غوود نيوز نتوورك» إلى أن المنتزهين سيقامان في محيط جزيرتي كريسماس وكوكوس في المحيط الهندي شمال غربي القارة الأسترالية، ويغطي المنتزهان مساحة 740 ألف كيلومتر مربع من المحيط.

وحظي القرار بترحيب فوري من قبل مجموعات حماية البيئة، ولفتت ميشيل غرادي، مديرة صناديق بو الخيرية، إلى أن الجزيرتين أستراليتان بامتياز تتمتعان بأهمية عالمية ولا توجد مثلهما في المعمورة وتعتبران من العجائب الطبيعية الفريدة في العالم.

من جهته، أثنى كريستابل ميتشل رئيس اتحاد «أنقذوا الحياة البحرية» على الخطوة، لكنه شدد على ضرورة تعاون الحكومة مع المجتمعات المحلية، وقال: يوفر إيجاد حدائق بحرية من الطراز الرفيع لهذه المنطقة حماية جوهرية لثروة الحياة البحرية، ويسهم على نطاق عالمي في صحة محيطاتنا كما تقدم الدعم لثقافة وتطلعات المجتمعات المحلية.

وترفع الحدائق الجديدة النسبة المئوية للمياه الأسترالية المحمية من 37 بالمئة إلى 45.