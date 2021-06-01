الداخلية المصرية تكشف ملابسات صورة السيدة التي تحمل طفلة وتستجدي المارة

المصدر: البيان الإلكتروني

تعقيباً على تداول صورة لسيدة مصرية تحمل طفلة وتستجدي بها الناس في شوارع القاهرة، كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات الواقعة التي تم تداولها بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت الداخلية في بيان صادر عنها صباح اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة الداخلية لكشف ملابسات تداول صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لسيدة تحمل طفلة وتقوم باستجداء المارة في التجمع الأول.. وعليها تعليقات أن الطفلة ليست كريمتها»

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وتبين أنها (ربة منزل بالجيزة) وبصحبتها "طفلة"- 10 أشهر- وقررت أنها كريمتها «قدمت ما يفيد ذلك»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة»