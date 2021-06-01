إنهاء مهام سفير بسبب عدائية زوجته

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي فيلميس إنهاء مهام سفير بلجيكا لدى كوريا الجنوبية، بيتر ليسكوهير، في أعقاب حادثة صفع زوجته عاملة في متجر لبيع الملابس في العاصمة سيئول.

وذكرت وسائل الإعلام في أبريل أن زوجة الدبلوماسي السيدة، شيانغ شيويه تشيو، جربت قطعتين في متجر لبيع الملابس في سيئول قبل الخروج. ركضت موظفة وراءها على الفور للاستعلام عن قطعة كانت ترتديها، والتي يُزعم أنها أدت إلى المشاجرة.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي انتشرت على الإنترنت، المرأة وهي تسحب ذراع موظفة وتلكمها في رأسها، قبل أن تصفع موظفة أخرى جاءت لإنقاذها.

وسبق وأن أعرب السفير بيتر ليسكوهير عن "أسفه الخالص للحادثة المتعلقة بزوجته" وقدّم "اعتذاراته باسمها". وقال "مهما كانت الظروف، الطريقة التي تصرّفت بها غير مقبولة".

وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية البلجيكية نشر على صفحة فيسبوك لسفارة بلجيكا في سيئول أمس الاثنين، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي فيلميس "إنه من مصلحة العلاقات الثنائية بين بلجيكا وكوريا الجنوبية إنهاء مهام عمل السفير بيتر ليسكوهير هذا الصيف".

ويشغل الدبلوماسي يتر ليسكوهير منصب سفير لبلجيكا لدى سيول منذ 2018، ولكن الخارجية البلجيكية لم تحدد موعدا دقيقا لتاريخ لإنهاء خدمات ليسكوهير، بيد أن البيان حدد فترة الصيف من دون تسمية من يكون خليفته في المنصب.

وقال البيان الذي نشر على صفحة فيسبوك التابعة للسفارة البلجيكية في سيئول "إنه بينما خدم ليسكوهير بلاده بإخلاص، فإن الوضع الحالي لا يسمح له بالاستمرار في أداء مهامه "وبالتالي" ترى بلجيكا أنه من الضروري طي صفحة الحادث".

وأضاف البيان أن الحكومة البلجيكية تخلت أيضًا عن الحصانة الدبلوماسية لزوجة ليسكوهير، شيانغ شيويه تشيو، حتى تتمكن الشرطة الكورية الجنوبية من التحقيق معها" بعد أن قدمت زوجة السفير، السيدة، شيانغ شيويه تشي شخصيًا اعتذارها وتعاونت مع الشرطة، قررت وزيرة الخارجية صوفي ويلميس أنه من مصلحة علاقاتنا الثنائية إنهاء فترة عمل السفير ليسكوهير في جمهورية كوريا هذا الصيف."

ومع ذلك، قالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية إن حصانة زوجة السفير ليسكوهير تم التنازل عنها جزئيًا وما زالت تتمتع بالحماية من المحاكمات الجنائية أو العقوبة، وفق "يورونيوز".

وكوريا الجنوبية هي من بين الدول الموقعة على اتفاقية جنيف التي تضمن حصول الدبلوماسيين وعائلاتهم على الحصانة في مواجهة الملاحقات الجنائية.