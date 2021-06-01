شاهد.. الفيضانات تجبر مئات العائلات على إخلاء منازلهم في نيوزيلندا

المصدر: البيان الإلكتروني

أجبرت الفيضانات والسيول، التي اجتاحت منطقة كانتربري بنيوزيلندا، السكان على إخلاء منازلهم ليلا.

وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب المياه وحدوث فيضانات على نطاق واسع في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن عشرات المدارس أغلقت أبوابها أمس الاثنين، إضافة إلى إغلاق الطرق السريعة والمحال التجارية والمكاتب في أنحاء منطقة كانتربري.

وقام الجيش بإنقاذ عشرات الأشخاص ممن تقطعت بهم السبل ونقلهم جوا بواسطة طائرات هليكوبتر إلى بر الأمان، بحسب ما ذكرت "يورونيوز".