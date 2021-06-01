«نينتندو» تنشر الألعاب الإلكترونية عبر المدارس

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

في خطوة وصفها بيل ترينين بـ«الأولى في إطار دعم المجموعات المتنافسة» توسع شركة نينتندو لألعاب الفيديو مساعيها في عالم الرياضة الإلكترونية بإقامة شراكة أعلنت عنها أخيراً، مع «بلاي في إس» (PlayVS) بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتم إدخال ألعاب مثل «سوبر سماش براذرز» و«ألتيمات» و«سبلاتون 2» إلى عدد من المنتخبات الرياضية في الفصل الدراسي المقبل.

ونقل موقع «ذا فيرج» عن ترينين قوله: «يتمحور سحر هذه الفرصة حول طريقة مشاركة الأولاد وتنافسهم مع أترابهم من المستوى نفسه والقيام بذلك كجزء من الألعاب الرياضية للمدرسة الثانوية». وتعتبر «بلاي في إس» منصة رياضة إلكترونية للهواة ذات شراكات مع روابط رياضية في الثانويات وتحول الألعاب التنافسية إلى منافسات معترف بها رسمياً.

وتعمل ضمن ثلاثة محاور عمرية الأحداث وطلاب الثانويات والجامعات، وتتضمن ألعاباً مثل «فورتنايت» و«أوفر ووتش» و«ليغ أو ليجيندس». وتشكل الخطوة بالنسبة لشركة نينتندو فرصة ترويجية هائلة عبر الانفتاح على شرائح جديدة من الجمهور. ويقول ترينين معلقاً: «إننا نراها فرصة كبرى تساعد الأطفال على الاهتمام بألعاب الفيديو والتمكن من اختبار الصداقات المتينة وأجواء روح الفريق».