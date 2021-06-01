2.6 مليار دولار تجارة أمريكا من «المرق»

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

المرق يصفه البعض بالذهب السائل، واستعماله في الطب الصيني يعود إلى 2500 عام، كما أنه أساس عدد من الأطباق في المطبخ الشرقي، وترياق نزلات البرد لدى الأسر الآسيوية، وإكسير يستمتع بتناوله كافة أفراد العائلة.

وذكر موقع «إن بي سي كونيكتيكت»، أن عام 2019، تخطى سوق المرق حاجز 2.6 مليار دولار في الولايات المتحدة، ويتوقع أن يشهد المزيد من النمو في الأعوام القليلة المقبلة. فالطبق الذي يتم التسويق له كبديل صحي، ويعشقه المشاهير، من أمثال كايلي جينر، ومتبعي أنظمة الحميات المختلفة، يحضر على شكل أكواب محمولة، متوافرة مقابل 5 إلى 12 دولاراً.

وتتباهى هذه المنتجات باحتوائها على الكولاجين المستخرج من أجزاء الحيوانات، كأرجل الدجاج والكوارع والرقبة. إلا أن التقديم ليس التحدي الوحيد في المرق التجاري، نظراً لوجود بعض عوامل التنكيه، التي يعتبرها البعض ضارة، تطرح سؤالاً عن الجهات التي يُسمح لها بالفعل تحضير هذا النوع من الأطعمة.