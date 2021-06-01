الشرطة المصرية تقبض على أب عرَّض ابنه للخطر

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الشرطة المصرية القبض على أب عرَّض ابنه للخطر بأن علَّقه في الهواء من نافذة شقة كائنة بالطابق الرابع في أحد العقارات بمنطقة الشروق في القاهرة.

وكان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر الرجل وهو يقوم بهذه الحركة الجريئة تجاه فلذة كبده، ما أثار استياء الكثيرين.

وبحسب موقع صحيفة "الوطن" المصرية، رصد ضباط الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية المصرية الفيديو، ونجحوا في تحديد مكان تصويره وهوية الرجل والطفل.

وتبين أن المتهم عامل في العقار المصوَّر به الواقعة، وتم استئذان النيابة العامة التي أمرت بضبطه وإحضاره، وتم القبض عليه.

وبمواجهته بالفيديو، اعترف بارتكاب الواقعة، وبرَّر فعلته بأنه كان يلهو مع طفله، بالطريقة المشار إليها.

وتم تحرير محضر بواقعة الضبط وأقوال المتهم، وإرفاقه بالمحضر الأولي للواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ إجراءاتها حيال الأب المتهم.