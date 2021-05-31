رائد فضاء فرنسي يعايد والدته بصورة قلب مدينة الفيوم

المصدر: وكالات

عايد رائد الفضاء الفرنسي توماس بيكيه والدته والأمهات جميعاً في عيد الأم، بصورة لمدينة الفيوم المصرية، التي تظهر من الفضاء على شكل قلب.

وقال بيكيه على حسابه في "تويتر": "ليس هناك عيد الحب خلال المهمة "ألفا"، لكنه عيد الأم اليوم في فرنسا "وبلدان أخرى"، ووالدتي تلقت رسالة شخصية، لكني أهدى هذه الواحة على شكل قلب لجميع الأمهات في العالم".

واختار بيكيه صورة لمحافظة الفيوم التي تزينها الخضرة على شكل قلب بمحاذاة وادي النيل.

واشتهر بيكيه "43 عاما" بحبه لمصر والتغريد حولها أكثر من مرة. وكان قد خاض رحلته الأولى في نوفمبر 2016 وعاد إلى الأرض في 2017 بعد أن أمضى 197 يوماً في المحطة الفضائية على متن المركبة الفضائية كرو دراغون التابعة لسبيس إكس.