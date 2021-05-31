ضرير صيني يتسلّق جبل إيفرست

المصدر: البيان الإلكتروني

تسلق الصيني تشانغ هونغ البالغ من العمر 46 عاما أعلى قمة في العالم من الجانب النيبالي ليصبح أول ضرير في آسيا والثالث في العالم يتسلق جبل إيفرست.

وقال تشانغ لرويترز "بغض النظر عما إذا كنت معاقا أو طبيعيا، سواء كنت قد فقدت بصرك أو يديك أو ساقيك، لا يهم ما دمت تملك تفكيرا سليما يمكنك دائما إكمال شيء لا يمكن للآخرين القيام به".

وأكمل تشانغ عملية تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترا في 24 مايو وعاد إلى معسكر عند القاعدة يوم الخميس.

ولد تشانغ في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين وفقد بصره وهو في سن 21 عاما بسبب الجلوكوما، بحسب "مونت كارلو".