شاهد.. دلافين ترافق رحلة بوتين ولوكاشينكو البحرية

المصدر: البيان الإلكتروني

توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في رحلة بحرية، أول أمس السبت، على متن يخت خلال اجتماع غير رسمي في مدينة سوتشي الروسية.

ونشر موقع "لايف" الروسي مقطع فيديو يظهر لوكاشينكو برفقة ابنه نيكولاي يصعدان إلى اليخت ويستقبلهما بوتين ويتوجهون لتناول العشاء معًا، ثم يغادر الرئيسان قاعة الطعام ويتوجهان إلى الطابق السفلي، لمواصلة حديثهم، وفجأة تظهر الدلافين تسبح حول اليخت الرئاسي.

وفي نهاية الفيديو يودع بوتين لوكاشينكو، ويصعد الرئيس البيلاروسي وابنه على القارب.

الجدير بالذكر أن الرئيس لوكاشينكو وصل إلى سوتشي، يوم الجمعة، وأجرى لقاءً مع الرئيس بوتين استمر لأكثر من 5 ساعات. ناقش خلالها الطرفان القضايا الاقتصادية وتطوير العلاقات الثنائية.

كما تطرق اللقاء أيضا، إلى موقف الدول من حادثة طائرة "ريان إير" التي هبطت في مينسك، يوم 23 مايو، بعد الرسالة الخاصة بوجود قنبلة على متنها والتي تبين أنها "خاطئة"، وتم توقيف الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش وصوفيا سابيغا، اللذين كانا على متنها، وفق "سبوتنيك".