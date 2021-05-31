تقاضي مدرستها لخطأ في احتساب معدل علاماتها

المصدر: (دبي-البيان)

رفعت خريجة ثانوية في تكساس، أخيراً، دعوى قضائية ضد مدرستها تتهمها بارتكاب خطأ في احتساب معدل علاماتها التراكمي، ومثلت نفسها في المحكمة بعد عجزها عن توكيل محامٍ.

ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، شرحت الفتاة واسمها، دالي سوليفان، أمام كاميرا الكمبيوتر قضيتها للقاضي، مشيرة إلى علاماتها ومراسلات البريد الإلكتروني وسياسات المدرسة في كتيب الطلبة، زاعمة أن مدرسة «ثانوية الباين» أخطأت في تبويب معدل النقاط، إذ استبعدت الصفوف والامتحانات التي كان ينبغي تضمينها.

واستنتجت سوليفان التي سبق أن فازت في بطولات للمناظرة: «هذا يثبت أنه بغض النظر عن نتيجة المعدل التراكمي، وبغض النظر عن عدد المرات التي أعادت فيها المدرسة عملية الحساب، فإن منطقة الباين التعليمية لن تعمل على النظر في أنني لن أُلقب بطالبة متفوقة أبداً حتى لو كنت استحققت ذلك».

وبعد خلافها مع المدرسة، لم تعثر على محامٍ محلي يتولى قضيتها، وقد طلبت منها شركة في دالاس أتعاباً قدرها 75 ألف دولار، فتعلمت كيفية كتابة طلب أمر قضائي. تعتقد الفتاة أن مجموع معدلها أعلى من الطالبة الأولى ما يجعلها تستحق لقب طالب متفوق.