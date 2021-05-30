مصر.. سجن 16 طبيباً وغرامة 100 ألف جنيه لتسببهم بفقدان بصر طفلة

المصدر: وكالات

أصدرت محكمة جنح قسم قنا في مصر، حكماً يقضي بسجن 16 طبيبا لمدة عامين، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان بصر الطفلة "تسبيح" مدى الحياة.

وقالت أنغام جابر، إنها اكتشفت فقدان بصر ابنتها بالصدفة، أثناء قيامها بتشغيل وإطفاء الاضواء، لافتة إلى أن الأطباء أهملوا في علاجها داخل الحضانة، ولم يبلغوها بما حدث.



وأشارت أنغام جابر أمين، إلى أن مأساتها بدأت منذ يوليو قبل الماضي، عندما وضعت توأم "عمر وتسبيح"، داخل إحدى المستشفيات الخاصة، وتم وضعهما داخل إحدى الحضانات الخاصة، توفى عمر بعد بضعة أيام، ثم استمرت تسبيح في الحضانة لقرابة أسبوعين، ونظراً لتكلفة الحضانة المرتفعة، داخل المستشفى الخاص، حاولنا نقلها إلى مستشفى قنا العام، لإيداعها في الحضانة هناك، بحسب "اليوم السابع" المصرية.



وتم إحالة القضية التي حملت رقم 2005 لسنة 2021 جنح قنا، إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة، التي عاقبت المتهمين بالسجن لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه.