عذبها وقيدها وقص شعرها.. أب يتفنن بتعذيب ابنته لأنه ضبطها تتحدث مع شاب

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرضت شابة سورية لشتى أنواع التعذيب بعد أن ضبطها والدها تتحدث في الهاتف مع أحد الشبان الغرباء في مدينة اللاذقية.

ووفقاً لوزارة الداخلية السورية فإن الأب قام بتكبيل ابنته بالسلاسل وتعذيبها وضربها بشكل مبرح، وأنه تم العثور عليها في منزل والدها وهي مكبلة بالسلاسل والأقفال على سريرها، وآثار الضرب المبرح والكدمات واضحة على جسدها.

ولم يكتف الأب بالضرب والتعذيب، بل عمد إلى قص شعر ابنته، وهذا ما يشكل أذى نفسياً إضافياً للفتاة التي لم تذكر الوزارة أي معلومات عن عمرها أو هل هي طالبة وغير ذلك.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه بعد توقيف الأب اعترف بما قام به من عمل، واستخدامه للسلاسل والأسياخ بضرب ابنته وأن السبب عائد لقيامها بالتواصل عبر جهازها الخليوي مع أحد الشبان الغرباء.