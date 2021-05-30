تسنيم أسلام طالبة هندية استثنائية تحصل على الإقامة الذهبية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

حصلت الطالبة من كيرالا في الهند تسنيم أسلام على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات، عن فئة الطالبة الاستثنائية، واستحقت ذلك بجدارة وفق موقع "إنديان إكسبرس" بسبب تفوقها الأكاديمي. وبات يسمح لأسلام البقاء في الإمارات لغاية 2031.

وعلقت الفتاة على المسألة بالقول: "إنها إحدى أفضل لحظات حياتي، أشعر بالفخر لوصولي إلى هنا وأشكر الله لذلك".

وأعربت كذلك عن شكرها للعائلة التي مدّتها بالدعم الكبير آملةً أن تتولى رعايتها في المستقبل، وفقاً لما نقله الموقع الهندي عن صحيفة "خليج تايمز".

ودرست أسلام الشريعة الإسلامية في الجامعة القاسمية بالشارقة وتمكنت من التفوق على زملائها من 72 جنسية مختلفة حيث حصلت على معدل تراكمي يساوي 3.94 من 4. وبعد أن حفظت تسنيم القرآن تابعت في مجال الدراسات العليا وتخصصت في الفقه الإسلامي بجامعة الشارقة. من جهته عبر والد تسنيم محمد أسلام عن سعادته بما حققته ابنته قائلاً:" أنا فخور بإنجازاتها، لقد انهالت علينا اتصالات التهنئة والرسائل ليومين من الأقارب والأصدقاء من جميع أنحاء العالم."

تتقن تسنيم اللغة العربية كما تتولى عدة مهام حيث تساعد والدها في الترجمة إلى العربية بمركز الطباعة الذي يملك في الشارقة، كما تدير حسابات مواقع التواصل لإحدى المؤسسات التجارية. ويتباهى والدها بالإشارة إلى مدى إبداعها ويقول إنها تستفيد من أوقات فراغها لتصميم عباءاتها الخاصة.

وسبق للطالبة المتفوقة أن عملت كمعلمة لتحفيظ القرآن والحديث في مسجد أبو بكر الصديق بالشارقة.