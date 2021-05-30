طائرة أسرع 12 مرة من الصوت تصل لوس أنجلس بطوكيو في ساعة واحدة فقط!

المصدر: إعداد: فاتن صبح

الرحلة من لوس أنجلس إلى طوكيو تستغرق ساعة واحدةً أما الوسيلة فطائرة أسرع من الصوت 12 مرة من توقيع شركة "فينوس إيروسبايس". وأكدت الشركة الناشئة ومقرها هيوستن الأميركية، وفقاً لموقع بزنس إنسايدر، أنها تعمل على الطائرة الخارقة "من أجل استخدام الناس العاديين" كما ذكرت الرئيسة التنفيذية للشركة سارة داغلباي لموقع "بلومبرغ بزنس ويك".

وتختصر الطائرة التي تزيد عن سرعة الصوت بنحو 12 مرة الرحلة بين لوس أنجلس وطوكيو من 12 ساعة إلى ساعة واحدة. كما ذكرت "فينوس إيروسبايس" على موقعها الخاص بأنها قد سبق أن حققت إنجازات خارقة في مجال فعالية المحركات وشكل الطائرات وتكنولوجيا التبريد، ولفتت بأن التكنولوجيا ستجعل من "التنقل العالمي خلال ساعة واحدة أقل تكلفةً."

وقالت داغلباي: "المفهوم المستقبلي الذي كان حلماً يوماً بات الآن حقيقة." وتسافر الطائرة على ارتفاع 15 ألف قدم أو حوالي 28.4 أميال أي أعلى أربع مرات من غالبية طائرات الركاب، يما يجعل ممكناً رؤية ظلام الفضاء. وكانت شركة "فينوس إيروسبايس" قد نقلت مقرها من كاليفورنيا إلى تكساس لتصبح على مقربة أكثر من ميناء هيوستن الفضائي، قال براندون سيمونز من مختبرات "برايم موفرز" التي مولت المشروع في مارس الماضي بثلاثة مليون دولار.