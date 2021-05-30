عسق النخل.. مادة أدوات البر والبحر

المصدر: رصد وتصوير: عبدالله بن ربيع

يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن عسق النخل.

يستخدم عسق النخل في صناعة كثير من المستلزمات المنزلية من أدوات مثل السلال بأنواعها وأحجامها الصغيرة والكبيرة، وينتقى منه العسق الطويل ومن ثم يدق بطريقة يعرفها أصحاب الحرفة، وبعد تنعيمه تؤخذ البتل الناعمة وتحاك ويستخرج منها حبال يستخدمها أهل البحر في ربط الكرب والمساوه في شباكهم وكذلك لخياطة الحصر والسميم، وتستخدم أيضاً في خياطة يرب التمر وكذلك معاصم السلال.