مواد بناء من بقايا الطعام

المصدر: (إعداد: فاتن صبح )

طور فريق بحثي في معهد العلوم الصناعية بجامعة طوكيو طريقة، لصنع مواد بناء صلبة وقابلة للأكل في الوقت عينه، وأشار يوكي ساكاي، المتخصص في بناء المواد المستدامة إلى أن الهدف تمثل باستخدام الأعشاب البحرية، وبقايا الطعام عموماً لصنع مواد، تتمتع بصلابة الأسمنت على الأقل.

كوتا ماكيدا المشارك في المشروع أكد أن الفريق أنتج من أوراق الكرنب (الملفوف) مادة أقوى ثلاث مرات من الأسمنت، ويمكن مزجها مع مادة أساسها اليقطين لتوفير دعم فعال، ومع أن الفريق لم يذكر ما إذا كانت المواد الناتجة صعبة المضغ، إلا أن تركها في الهواء لأربعة أشهر لم يغير في طعمها، كما لم تظهر أية مشكلات تتعلق بالعفونة أو الحشرات.

ولفت يوكي ساكاي، بحسب ما أورد موقع «سينت» إلى أنه نظراً لاستخدامهم بقايا الطعام القابلة للأكل، كان أفراد الفريق مهتمين بتحديد ما إذا كانت عملية إعادة التدوير ستؤثر في نكهة المواد الأصلية. وذكر بيان للجامعة أن تقنية التصنيع تضمنت مزج مسحوق الطعام مع الماء والبهارات، ومن ثم رصّ المزيج في قوالب على حرارة مرتفعة. ونجحت كل المواد الناتجة، عدا قشور اليقطين، في اختبار القوة.