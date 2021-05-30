آيس كريم أزرق من صبغة الكرنب الأحمر

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

في خضم السباق للتعامل مع الصبغات الطبيعية اكتشف فريق من الباحثين بقيادة خريجة من جامعة كاليفورنيا بدافيس أن الحلّ موجود داخل الكرنب الأحمر. وشرح الباحثون في نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة «ساينس أدفانسيس» كيف يمكن للكرنب أن ينتج ألوان الأزرق المخضر طبيعياً.

وأشار موقع «ماي مودرن ميت» أن باميلا دينيش من معهد الابتكار للغذاء والصحة بجامعة كاليفورنيا بدافيس قد عملت بشكل وثيق مع فريق من العلماء، حيث تم التركيز على الكرنب الأحمر المعروف باستخدامه لصبغ ملونات الأحمر والأرجواني الطبيعيين.

وقد عمل الباحثون مدة عقد كامل لفصل مواد الأنثوسيان العضوية اللونية الزرقاء القابلة للذوبان بالماء من الكرنب. لكن المشكلة في أن المادة غير متوفرة سوى بكميات جد ضئيلة طبيعياً. وشرحت دينيش ذلك بالقول: «الألوان الزرقاء نادرة في الطبيعة وغالبيتها هي الأحمر والأرجواني». إلا أن دينيش عثرت على أنزيم يساعد في ضخ وزيادة حجم الأنثوسيان الأزرق الموجود في الكرنب الأحمر.