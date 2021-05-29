مسؤول كبير يظهر داخل «خزانة ملابس» خلال اجتماع رئاسي!

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة النقل بجمهورية القرم التابعة لروسيا الاتحادية أن مقطع الاجتماع الذي يظهر فيه مسؤول وكأنه داخل خزانة ليس إلا باب غرفة أخرى.

وتداول رواد مواقع التواصل جزء من اجتماع عقد حول تنفيذ مشاريع البنية التحتية في شبه جزيرة القرم، برئاسة رئيس الجمهورية سيرغي أكسينوف. ويبدو وكأن رجل خرج من خزانة ملابس خلال الاجتماع، قد تم ترويجه بشكل خاطئ وغير دقيق. وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وخلال الاجتماع الذي عقد بالفيديو، تحدث وزير النقل في الجمهورية يفغيني إيساكوف، وخلال كلمته ظهر شخص مجهول في الخلفية من خزانة ملابس مفترضة.

وأوضح قسم الخدمة الصحافية التابعة لوزارة النقل بجمهورية القرم أن ما ظهر في الفيديو «ليست خزانة ملابس، ولكنه باب لمكتب مجاور يشبه الخزانة».

كما أشارت الخدمة الصحفية إلى أن الشخص الذي ظهر هو النائب الأول لخدمة طريق القرم السريع.