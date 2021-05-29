مصر.. يقتل سيدة ستينية بطريقة مروعة

المصدر: وكالات

ألقت السلطات الامنية المصرية القبض على سارق، قتل سيدة مسنة في مدينة نصر، أثناء سرقته شقتها، بسبب حاجته إلى المال لشراء المخدرات.

ظل السارق يراقب شقته السيدة عدة أيام، حتى تأكد أنها تقيم بمفردها في عقار بمدينة نصر، وظن أن لديها أموالا تكنزها داخل الشقة، فهداه تفكيره الإجرامي إلى سرقتها.

وعندما سنحت له الفرصة، تمكن من دخول الشقة لتنفيذ جريمته، لكن السيدة شعرت به فتوجه نحوها وعاجلها بعدة طعنات أصابت إحداها الضحية في رقبتها فأودت بحياتها في الحال، بحسب صحيفة الوطن" المصرية.

وتمكن المتهم من الاستيلاء على هاتف محمول ومبلغ مالي كان في خزانة غرفة نوم السيدة، وفر هاربا من مسرح الجريمة، قبل أن ينتبه إليه أحد من الجيران.

وبعد ساعات من الجريمة، لاحظ الجيران أن باب الشقة مفتوح، فدخلوا ووجدوا جارتهم جثة هامدة في صالة المنزل، فتم إبلاغ المباحث، فانتقلت قوة أمنية وفحصت جثمان المجني عليها وتبين وجود 3 طعنات وجرح قطعي كبير في الرقبة، وأنها ترتدي ملابسها كاملة ودماؤها تحيط بالجثة، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمانها.

وبمساعدة كاميرات المراقبة، استطاع الأمن المصري من كشف الجاني وضبطه، خلال 24 ساعة من الجريمة، إذ ظهر أن المتهم كان يتردد على العقار التي تقيم فيه المجني عليها، وأنه عندما تأكد من وجودها بمفردها نفذ جريمته.

وقال المتهم: "كنت محتاج فلوس عشان اشتري هيروين، ولما تأكدت أن الست دي قاعدة لوحدها، دخلت عشان أسرقها، بس هي صرخت لما شافتني وكانت هتفضحني قدام الجيران، فكتمت نفسها وقتلتها".

وأضاف: "كنت رايح أسرق بس القتل حصل بالصدفة عشان الجيران كانوا هيسلموني للشرطة".

ونسبت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، واقتادته المباحث إلى مسرح الجريمة وقام بتمثيلها في حضور النيابة العامة.