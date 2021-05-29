تطبيق نظام التعليم الجديد في الجامعات السعودية بداية من عام 1444هـ

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار السعودي الدكتور محمد السديري، أن تطبيق النظام الجديد في الجامعات سيكون بداية من العام الدراسي 1444هـ، مشيراً إلى أن الجامعات أُُعطيت مهلة سنة لتطبيق التقويم الدراسي الجديد، وهو متروك لكل جامعة بحسب قدرتها على التكيّف، لما يتطلب من تغيير في خططها ومناهجها الدراسية.

وأشار نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار إلى أن تطوير المناهج والخطط الدراسية ومسارات الثانوية العامة جميعها تحقق غاية التعليم في تطوير مخرجاته، ورفع نواتج التعلّم، بما ينعكس إيجاباً على مدخلات الجامعات، وإعداد الطلبة مبكراً لسوق العمل ووظائف المستقبل، والمساهمة في التنمية والاقتصاد الوطني.

وأكد نائب الوزير عبر حساب وزارة التعليم - جامعي في تويتر، أن النظام الجديد سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، وكذلك تلبية احتياجات المستقبل، ومهارات القرن الحادي والعشرين، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مبيناً أن الفصول الثلاثة تستهدف الاستثمار المناسب لأيام العام الدراسي، والموارد التعليمية، وتطوير المناهج، وإدخال مواد جديدة، وزيادة عدد أيام الدراسة الفعلية.