تعرف على "ملكة الرياضيات الإفريقية" لعام 2021

المصدر: البيان الإلكتروني

حصلت الطالبة المغربية آية أكرجوط، على الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات الإفريقية لسنة 2021، ليتم تتويجها بلقب "ملكة الرياضيات الإفريقية".

وحقق الفريق المغربي المكون من 6 تلاميذ، 3 إناث و3 ذكور، بأقسام الثانوي، وكلهم من المدرسة العمومية المغربية، نجاحا مبهرا في المباراة الدولية للرياضيات بإفريقيا في دورتها 28، التي تن تنظيمها عن بعد في تونس أيام 23 و24 مايو 2021 بمشاركة 11 بلدا إفريقيا.

وتوج الفريق المغربي بميداليتين ذهبيتين و4 فضيات، وتمكن من انتزاع المرتبة الأولى بمجموع 178 نقطة متفوقا على جنوب إفريقيا الثانية بمعدل 151 نقطة، وتونس (113 نقطة).

وعن هذا التتويج يقول والد التلميذة آية أكرجوط، عدنان أكرجوط في تصريح لـ "سكاي نيوز عربية"، إنه "نتيجة لمجهودات كبيرة لهؤلاء التلاميذ وللأطر التربوية وللوزارة، وفخر للمدرسة العمومية المغربية، التي ما زالت تعطي النتائج المبهرة، إذا ما لقيت العناية والدعم اللازمين".

ويضيف والد آية، أستاذ الرياضيات بمدينة بني ملال لأكثر من 20 سنة، أنه فخور بتتويج ابنته آية بلقب "ملكة الرياضيات الإفريقية"، لأنها عملت من أجله بجد واجتهاد، واستحقته عن جدارة، خاصة أنها مولعة بالرياضيات منذ صغرها، ولا تفلت أي فرصة للمشاركة في المسابقات والمنافسات الرياضية الوطنية.

ونظرا لأن آية، ذات 16 سنة، تستعد لامتحانات الباكالوريا المغربية، فإن "سكاي نيوز عربية" لم تتمكن من أخذ تصريح منها، واقتصرت على الوالد عدنان أكرجوط، الذي يوضح أن ابنته ليست الشعلة الوحيدة في المغرب، ولا حتى في مدينته بني ملال، فهناك أطفال عديدون لهم طاقات وقدرات كبيرة، يلزم فقط من يعتني بهم ويخرجهم إلى الوجود، لأننا كما يقول "إذا زرعنا الخير فسنحصد الخير بكل تأكيد، وإذا أهملنا أطفالنا ولم ننم مواهبهم فسيكونون عرضة للضياع أو لمن سيستغل تلك القدرات بشكل سلبي".

ويؤكد عدنان أكرجوط، الذي سبق وأسس جمعية لأساتذة الرياضيات بمدينة كلميم، التي كان يدرس بها قبل أن يؤسس مع مجموعة من الأساتذة جمعية "رياضيات المغرب"، أنه يتمنى من قلبه أن تمثل ابنته آية المغرب في الأولمبياد العالمية للرياضيات، وأن يستفيد بلدها المغرب من قدراتها، كما يأمل في أن يتم الاهتمام بكل الطاقات الواعدة، وأن يوفر لهم الدعم والتشجيع.

وإلى جانب التلميذة آية أكرجوط، من ثانوية الحسن الثاني - بني ملال، جهة بني ملال خنيفرة، المتوجة بميدالية ذهبية بالإضافة إلى لقب "ملكة الرياضيات الإفريقية 2021"، حصل التلميذ يوسف بوحتوش من ثانوية التميز بن جرير-الرحامنة، جهة مراكش آسفي، على ميدالية ذهبية، كما توج بميدالية فضية كل من محمد أيوب مبطول، من ثانوية المامونية – مكناس، جهة فاس مكناس، وآدم الخراز، من ثانوية سنابل المعرفة – تطوان، جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهبة بنعبو من ثانوية عبد الكريم الخطابي- الناظور جهة الشرق، وأسماء هبة الله من ثانوية التميز بن جرير – الرحامنة جهة مراكش آسفي، ذلك حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية المغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن التلميذة آية أكرجوط، سبق لها الفوز بالعديد من الجوائز والميداليات، ومثلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، وحصلت على الميدالية الذهبية في الدورة الثانية للأولمبياد العربية في الرياضيات التي نظمت عن بعد السنة الماضية، تحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واللجنة المحلية بالقاهرة المصرية.

ويعود الفضل في بروز هؤلاء التلاميذ المغاربة إلى مجهودات مجموعة من الأساتذة المغاربة الذين أسسوا جمعية "رياضيات المغرب"، ووضعوا لها موقعا إلكترونيا وحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، الذين يحرصون سنويا على تنظيم مسابقات ومخيمات تدريبية للتلاميذ، سبق للتلميذة آية وغيرها من التلاميذ أن استفادوا معها من هذه التدريبات.

وقد استحق هذا التتويج احتفاء من رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين رأوا فيه إعادة للاعتبار للمدرسة العمومية بالمغرب، والتي عادة ما تكال لها العديد من الانتقادات، لدرجة قد توصف في بعض الأحيان بالعقم، على الرغم من أن من يحصلون على أعلى المعدلات في امتحانات الباكالوريا بالمغرب هم من التعليم العمومي وليس الخصوصي، ولهذا علت صيحات تقول: "لا تفرطوا في تعليم ولاد الشعب فعليهم يعول مغرب المستقبل.. وهم أكبر كنز استراتيجي يمكن للمغرب أن يعول عليه للرقي والتقدم، ولنا في اليابان وسنغافورة وتايوان وباقي نمور آسيا خير برهان".