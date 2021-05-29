متحف عن تاريخ شرطة لندن

المصدر: (لندن - أ ف ب)

أصبح بإمكان الجمهور زيارة زنزانات مرمّمة قبع خلف قضبانها ذات يوم قتلة ومناصرون لحق المرأة بالاقتراع في المملكة المتحدة، وديكتاتوريون، وحتى الكاتب المسرحي أوسكار وايلد.

حيث افتتح أمس أحدث متحف في لندن يتتبع تطور عمل الشرطة في العاصمة البريطانية.

ويقام متحف «بو ستريت بوليس» في كوفنت غاردن، في أحد أول مراكز الشرطة في لندن، إذ يعود تاريخه إلى ما يقرب من قرن ونصف القرن. وتم تحويل معظم الموقع الكائن قرب محكمة سابقة، إلى فندق فخم، لكنّ جزءاً من مركز الشرطة الأصلي يستعرض حالياً تاريخه الاستثنائي.

وذكّرت القيّمة على المتحف جين كافانا في تصريح لوكالة فرانس برس خلال عرض تمهيدي بأن «محكمة بو ستريت شهدت الكثير من القضايا الشهيرة». وأضافت «نحن نعرض على نطاق واسع تاريخ ما حدث داخل هذه الجدران».