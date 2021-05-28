مجرم خطير يستأجر هليكوبتر ليسلم نفسه إلى الشرطة

المصدر: وكالات

قام متهم هارب وصفته الشرطة بأنه خطر، وحذّرت من الاقتراب منه، باستئجار طائرة هليكوبتر ليسلم نفسه طواعية للسلطات في نيوزيلندا

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن وسائل إعلام نيوزيلندية، فإن جيمس براينت المتهم بعدة تهم منها الاعتداء بسلاح، أمضى خمسة أسابيع مختبئاً على ما يبدو في بلدة صغيرة.

وقال لوسائل الإعلام إن الوقت الذي أمضاه كان "رائعاً"، مارس، فيه "كثير من اليوجا"، لكنه كان يرغب في مغادرته وتسليم نفسه للسلطات، بعدما وصفته بأنه خطر وحذرت من التعامل معه، وهو ما أثار قلقه.

وأوضح براينت أنه اتصل بأرثر تيلور، المدافع عن السجناء، ليتوسط له عند الشرطة من أجل أن يسلم نفسه بشكل سلمي، وهو ما تم لاحقاً، وذكر أنه كان ساعد تايلور من قبل في تصميم موقعه على الإنترنت.

وقال تيلور إنه اصطحب براينت لتناول الشمبانيا والمحار خلال طريقهما إلى قسم الشرطة، وأوضح: "كانت تلك أول وجبة لائقة له منذ أسابيع"، وأكد أن براينت دفع ثمن الطائرة بنفسه، لأنه "أراد أن يخرج بشكل أنيق."

وذكرت وسائل إعلام أن الشرطة اعتقلت براينت بهدوء.