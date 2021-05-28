مصر.. القبض على مقاول ألقى رفات وجماجم 10 أشخاص في الطريق

المصدر: وكالات

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على مقاول، قام بإلقاء جماجم بشرية ورفات الموتى من المقابر، في احدى الطرقات في محافظة القليوبية.

وقال مجدي نجاح، رئيس مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، إن الجماجم البشرية المعثور عليها أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي التابعة للمركز، تواجدت بسبب قيام شخص بنقل تلك الجماجم البشرية ورفات الموتى، خلال هدمه مقابر قديمة لبناء مقابر جديدة، فقام بنقلها داخل الرتش، إلى أن تم اكتشافها، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

وأضاف رئيس المدينة، إنه تم فرض كردون أمني حول المنطقة، وتم تكفين 10 جماجم بشرية، تمهيداً لنقلها ودفنها مرة أخرى في المقابر بحي غرب شبرا الخيمة.