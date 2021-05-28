علماء في الصين يكتشفون أشجاراً نادرة يعود تاريخها لـ160 مليون عام

المصدر: البيان الإلكتروني

اكتشف خبراء في الصين الآلاف من أشجار الصنوبر من النوع النادر والتي يعود تاريخها إلى 160 مليون عام.

وأصدرت محمية تشونغتشينغ يينتياولينغ الطبيعية الوطنية الصينية يوم أمس (الأربعاء) بياناً أفادت فيه بأن مركز خدمة إدارة المحمية وفريق الخبراء في متحف تشونغتشينغ للتاريخ الطبيعي اكتشفا أكثر من 3000 شجرة صنوبر ذات زهور شكلها سبايك (Ametotaxus argotaenia (Hance) Pilger) موزعة بوادي لانيينغ في المحمية، وذلك خلال إجراء المسوحات المشتركة على النباتات النادرة والمهددة بالانقراض في المحمية، وفق "الشرق الأوسط".

وحسب الصحيفة، فقد نشأت هذه الأشجار في العصر الجوراسي الأوسط والمتأخر منذ 160 مليون سنة، حيث تعتبر هذه "المتحجرة الحية" ذات أهمية كبيرة في دراسة تنوع النباتات وتطورها في الفترات التاريخية، وأغلبيتها تنمو في حوض نهر اليانغتسي والمقاطعات في جنوبه، كما يمكن إيجاد قليل منها شمال فيتنام.