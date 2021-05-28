نشاط بركاني تحت سطح البحر على قمر المشتري

المصدر: (دبي - البيان)

تشير محاكاة حاسوبية، إلى أن أحد أقمار كوكب المشتري، أوروبا، قد يكون مكاناً واعداً للحياة، أكثر مما كان يعتقده العلماء.

وتشير دراسة حديثة إلى أن البراكين النشطة، قد تكمن في قاع البحر في أوروبا، الذي يبلغ عرضه 3120 كيلومتراً، ويضم محيطاً ضخماً من المياه المالحة تحت قوقعته الجليدية.

وقال العلماء إن مثل هذه البراكين، يمكن أن تشغل الأنظمة الحرارية المائية في أعماق البحار، وهي بيئات غنية بالطاقة الكيميائية، التي يمكن أن تستغلها أشكال الحياة المحتملة في أوروبا.

وأوضحت ماري باونهونكوفا، مؤلفة الدراسة الرئيسة بجامعة تشارلز في جمهورية التشيك، في بيان: «تقدم نتائجنا دليلاً إضافياً على أن المحيط الجوفي لأوروبا، قد يكون بيئة مناسبة لظهور الحياة».

وأضافت أن «أوروبا، هو أحد الأجرام النادرة التي ربما حافظت على نشاط بركاني على مدى مليارات السنين، وربما الوحيد خارج الأرض، الذي يحتوي على خزانات مياه كبيرة، ومصدراً طويل الأمد للطاقة».

ووجد الباحثون أن النشاط البركاني يقع على الأرجح بالقرب من أقطاب أوروبا، حيث تكون أحمال الحرارة الداخلية أكثر كثافة عند خطوط العرض.

ومن المفترض أيضاً، أن النشاط البركاني، يمكن أن يتطور بمرور الوقت، وأن مصادر الطاقة طويلة الأمد، ستكون قادرة على بدء تطوير أشكال الحياة المحتملة.