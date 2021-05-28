روسيا تشيّد ثاني أعلى برج في العالم

المصدر: (دبي - اليازية البدواوي)

كشف المهندس المعماري الأسكتلندي كيتل كوليكتيف عن خطط لبناء ثاني أعلى ناطحة سحاب في العالم في سانت بطرسبرغ بروسيا، بعد برج خليفة بدبي الذي يأتي أولاً.

وقال كيتل إن المبنى من المعتزم أن يكون على ارتفاع 703 أمتار.

وسيحتل المرتبة الثانية لأعلى مبنى في العالم، بعد برج خليفة بدبي (ارتفاعه 828 متراً)، وفقاً لموقع «هيرالد سكوتلاند».

وأضاف المعماري إن «البرج المرتقب، أطلق عليه اسم Lakhta Centre II (مركز لاختا 2)، سيضم أعلى طابق في العالم مخصص للمسكن، إضافة لمنطقة عرض لمشاهدة المناظر المحيطة. وسيتجاوز المبنى في ارتفاعه برج شنغهاي (632 متراً) الذي يعد ثاني أطول مبنى في العالم، كما سيتفوق على برج شارد في المملكة المتحدة (310 أمتار)، بأكثر من ضعف ارتفاعه».

وأشار كيتل إلى أن البرج الجديد «سيقف إلى جانب أطول مبنى في أوروبا» وهو مركز لاختا الذي يبلغ ارتفاعه 462 متراً، ويشكل المقر الرئيس لشركة الطاقة العملاقة غاز بروم.

تصميم جمالي

قال توني كيتل، رئيس التصميم، إن البرج الجديد سيشمل «مزيجاً من الاستخدامات التي ستوجد مساحة ردهة عمودية مع مركز نابض بالحياة باعتباره قلب هذه المنطقة التجارية الجديدة». لافتاً إلى أن التصميم جمالي وعملي على حد سواء، إذ سيقلل من قوة الرياح الكبيرة التي ستؤثر في الهيكل، وبالتالي تقليل حجم العناصر الهيكلية المطلوبة داخل المبنى.

نشأ البرج من فكرة جريئة مستوحاة من الطاقة بجميع أشكالها، ونظراً لأهميته واحتفائه بالطاقة والاستدامة، سيكون المشروع أكثر من مجرد علامة بارزة في مدينة سانت بطرسبرغ، إذ سيكون بأهمية وطنية تعرض روسيا على المسرح العالمي، دولةً تستثمر في الأعمال والابتكار والتفكير الإبداعي، بحسب أحد المتحدثين.