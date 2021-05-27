أسرع من الطائرة.. الصين تختبر قطاراً تصل سرعته إلى 1000 كيلو متر في الساعة

المصدر: وكالات

دشنت الصين تدشين مختبر شانشي للقطار بالسرعة المخترقة، أي مشروع خط اختبار داتونغ (يانغاو)، في مدينة داتونغ بمقاطعة شانشي، يوم 24 مايو الجاري.

يعتبر خط اختبار داتونغ (يانغاو)، أول خط اختبار مع حقوق الملكية الفكرية المستقلة في الصين، حيث يعمل القطار الخارق بسرعة عالية في خط أنبوب الفراغ، مما يقلل بشكل كبير من مقاومة الهواء والضوضاء، وفي نفس الوقت، يمكن أن تصل سرعتها الفائقة باستخدام تقنية الرفع المغناطيسي للقضاء على مقاومة الاحتكاك إلى 1000 كلم / ساعة، وهي أسرع من سرعة الطيران المدني البالغة 800 و900 كيلومتر في الساعة، ويمكن تسميتها "بالطيران بالقرب من الأرض".

ويبلغ طول خط اختبار المرحلة الأولى للمشروع كيلومترين، ومدة البحث والاختبار سنتان.

وكانت وسائل اعلام صينية كشفت أن جامعة شينان للمواصلات بتشنغدو قد نجحت في بناء أول منصة تجريبية لسكة حديدية دائرية على شكل انبوب مفرغ من الهواء تمكن القطار من السير بسرعة خارقة.

وهو الخط التجريبي الأول من نوعه في الصين. نظريا، يمكن لسرعة القطار أن تصل داخل الأنبوب المفرغ إلى أكثر من 1000 كم في الساعة.

يبلغ اجمالي طول هذه السكة 45 مترا، وتم تصميمها بحمولة تقدر بـ 300 كلغ، ويمكن أن تصل في حدّها الأقصى إلى 1 طن.

كما يقدر ارتفاع التعليق المغناطيسي بأكثر من 20 سم، وبالمقارنة مع قدرات الحمولة المماثلة على الصعيد الدولي، يعد نظام التعليق الكهروديناميكي ذي المقطع العرضي الأصغر، والأقل احتواء على مادة المغناطيس الدائم في العالم. ويمكنه أن يقوم بتجارب سرعة حقيقية تتراوح بين 0 و50 كم في الساعة.

يشير المسؤول على هذا المشروع، والأستاذ المساعد بجامعة شينان للمواصلات، دنغ زي قانغ، أن الاختراق العلمي الذي حققته هذه التكنولوجيا يتمثل في قدرتها الحقيقية التي من الممكن أن تعلق حمولة وزنها 1 طن.

ويعتبر المقطع العرضي لهذه السكة، الأصغر من نوعه في العالم في الوقت الحالي. ويبلغ عرض السكة 120 سم، وسمكها 25 سم فقط، وتستعمل كمية قليلة جدا من المغناطيس الدائم.