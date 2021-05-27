شاهد.. سعودية تنظم حركة المرور بعد تعطّل الإشارة

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لسيدة سعودية تقوم بتنظيم حركة السير بعد تعطل الإشارة المرورية في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

وظهر، بحسب المقطع المتداول والذي نشرته قناة "العربية"، عبر حسابها بـ"تويتر"، أن السيدة بادرت بتنظيم حركة السيارات بعد تعطل إشارات المرور؛ بسبب انقطاع الكهرباء.