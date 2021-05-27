شاهد.. إجلاء 1.2 مليون شخص في الهند بسبب الإعصار "ياس"

المصدر: البيان الإلكتروني

اجتاحت رياح عنيفة وأمطار غزيرة مناطق شرق الهند أمس الأربعاء بعد أسبوع على إعصار ضرب الساحل، ما أجبر السلطات التي تبذل جهودا مضنية في مكافحة وباء كوفيد، على إجلاء أكثر من 1,2 مليون شخص.

ويقول العديد من الخبراء إن تكرار وكثافة العواصف في المياه شمال المحيط الهندي، يزدادان تحت تأثير الاحتباس الحراري وحرارة المياه، بحسب "يورونيوز".

أودى الإعصار تاوكتاي الأسبوع الماضي، وهو أول عاصفة استوائية كبرى تضرب الهند هذا الموسم، بحياة 155 شخصا على الأقل.

والعاصفة الأخيرة، التي أطلق عليها الإعصار ياس، أجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 1,2 مليون مليون شخص في ولايتي البنغال الغربية وأدويشا الواقعتين شرقا.