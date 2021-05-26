إعلان في صحيفة يكشف خيانة زوجية

المصدر: البيان الإلكتروني

اكتشفت امرأة خيانة زوجها لها مع امرأة أخرى، بصدفة غريبة جدا، ونشرت فيديو لها وهي تروي القصة التي لاقت تفاعلا كبيرا على الإنترنت.

ووفقا للممرضة الأمريكية أمي أديسون، فإن يوماً عادياً لها في المستشفى، تحول إلى أصعب يوم في حياتها، بسبب صحيفة، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.

وقالت أديسون (47 عاما) أنها كانت تقلب الصحيفة المحلية أثناء العمل، لترى تهنئة بولادة مولود جديد، والوالد هو زوجها.

وأضافت أديسون في فيديو على تيك توك، أنها اكتشفت أن زوجها على علاقة بامرأة أخرى، ولديه طفل منها، من خلال منشور تهنئة بولادة الطفل ووالديه.

وفي صفحة الولادات، لم تستطع أديسون تصديق عينيها عند رؤيتها لاسم أب الطفل، فذهبت لموقع المستشفى للتأكد، لتكتشف أن زوجها لديه طفلة كذلك من نفس الأم، ولدت قبل عام من الطفل الجديد.

وفي سلسلة من الفيديوهات على “تيك توك” شرحت أديسون القصة بالكامل، حتى موقف المواجهة مع الزوج، في فيديوهات لاقت تفاعلا كبيرا من المستخدمين.

وأكدت أديسون في نهاية الفيديوهات أنها حصلت على الطلاق من زوجها بعد صراع طويل وأنها تزوجت رجلا آخر الآن.