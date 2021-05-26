خانته في الحلم .. فذبحها في الحقيقة

المصدر: البيان الإلكتروني

استيقظت منطقة شبرا الخيمة شمال العاصمة المصرية القاهرة على جريمة مروعة، كادت تدفع ثمنها أم تعرضت لمحاولة قتل ذبحا على يد زوجها أمام طفليهما.

وتداول سكان القليوبية شريط فيديو حديث لم تتجاوز مدته الدقيقة ونصف، شريط إمساك الأهالي بالزوج الذي كان يعاني من اضطرابات عقلية، وفقا لسكاي نيوز.

وظهر في الفيديو عدد من الأشخاص متجهين لتسليم المتهم، يدعى "محمد ص"، 37 سنة، لقسم شرطة شبرا الخيمة، بعدما حاول الهرب إثر ارتكاب الجريمة البشعة.

وقال أحد الشهود إن المتهم عند استيقاظه من النوم ذهب إلى زوجته وقال لها: " أنا عرفت كل حاجة.. " قبل أن يحاول قتلها ذبحا من رقبتها بسلاح أبيض.

وأضاف الشاهد أن الزوجة تدعى "أمل"، وهي ربة منزل، ومعروف عنها حسن السمعة، مشيرا إلى أن زوجها كان يتشاجر معها باستمرار فضلا عن تصرفاته المريبة التي ظهر بها مؤخرا.

وفجر مصدر أمني مفاجأة، إذ قال إن المتهم أدلى أثناء التحقيقات بكلام غريب ومما جاء فيه: "أثناء نومي.. حلمت بأن زوجتي تخونني لذلك عقدت العزم على التخلص منها".

وأشار المصدر إلى أن الزوجة مازالت على قيد الحياة داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المحافظة.