تقنية جديدة للتحكم بسرعة إنضاج الطماطم

المصدر: إعداد: فاتن صبح

توصل علماء في جامعة أكسفورد إلى طريقة للتحكم بسرعة إنضاج الطماطم من خلال إجراء تعديل على أحد الجينات، الأمر الذي لا يساعد على تخفيض حجم الهدر وحسب، بل تعزيز محاصيل هذه الثمار وسواها ربما.

ولفت موقع "نيو أطلس" في الإطار، إلى مدى إلحاح وأهمية تحسين فعالية إنتاج الأغذية في ظل استمرار زيادة أعداد السكان عالمياً، وتضاؤل المساحات القابلة للزراعة.

وتمكن الباحثون في كلية علوم النباتات في الجامعة بعد إجراء عدد من الاختبارات المتعلقة بالآليات الكامنة وراء إنضاج الفاكهة الحمراء إلى التعرف على وحدات دقيقة تدعى البلاستيد أو الصانعة، وهي معبأة بالبروتينات المعروف بأنها تلعب دوراً محورياً في النضوج وتمنح الثمرة لونها الأحمر، علماً أنه لم يكن مفهوماً تماماً كيفية قيامها بذلك.

وتوصلوا بعد إجراء دراسة مفصلة، نشرت في مجلة "نايتشر بلانتس" إلى تحديد بروتين محدد في البلاستيد يلعب الدور التنظيمي في نظام كولارد، وإظهار كيف أن إبعاده يسهم في تأخير النضوج والعكس.

ويؤمن العلماء أن الاكتشاف يمهد الطريق لتقنيات تزيد من فعالية إنتاج المحاصيل. ويمكن استخدامها في تحسين إنتاج البطاطا والقمح أو الطماطم لجعله ينضج أسرع أو يبقى طازجاً لفترة أطول.